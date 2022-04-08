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Не только ПВО: Украина планирует купить у Словакии новейшие гаубицы Zuzana - СМИ

Киев • УНН

 • 636259 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Вслед за ПВО, Словакия может отправить Украине новейшие гаубицы “Zuzana”. Об этом информирует словацкое издание Dennikn, пишет УНН.

Не только ПВО: Украина планирует купить у Словакии новейшие гаубицы Zuzana - СМИ

Детали

Министр обороны Словакии Ярослав Надь подтвердил, что сейчас ведутся переговоры о предоставлении гаубиц Украине для обороны от российских оккупантов. Dennikn пишет, что переговоры практически завершены.

Если передача произойдет, то Киев получит 2 батареи техники, то есть 16 машин.

Издание отмечает, что украинским военным нужно будет пройти обучение от 1 недели управления этой техникой.

Если бы украинское правительство приобрело гаубицу "это был бы один из наибольших успехов словацкой оружейной промышленности за последние 30 лет”, отмечается в сообщении.

Справка

Самоходная артиллерийская установка Zuzana имеет калибр 155 мм, дальность стрельбы составляет 33 километра. Экипаж может оставаться внутри во время операций и стрельбы.

Добавим

Как информировал УНН, Словакия передала Украине свои системы ПВО С-300, чтобы помочь ей защититься от российской агрессии.

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