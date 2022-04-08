Не тільки ПВО: Україна планує купити у Словаччини новітні гаубиці Zuzana – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Слідом за ПВО, Словаччина може відправити Україні новітні гаубиці “Zuzana”. Про це інформує словацьке видання Dennikn, пише УНН.
Деталі
Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь підтвердив, що наразі ведуться перемовини щодо надання гаубиць Україні для оборони від російських окупантів. Dennikn пише, що переговори практично завершені.
Якщо передача станеться, то Київ отримає 2 батареї техніки, тобто 16 машин.
Видання зазначає, що українським військовим потрібно буде пройти навчання від 1 тижня управління цією технікою.
Якби український уряд придбав гаубицю, “це був би один із найбільших успіхів словацької збройової промисловості за останні 30 років”, зазначається в повідомленні.
Довідка
Самохідна артилерійська установка Zuzana має калібр 155 мм, дальність стрілянини складає 33 кілометри. Екіпаж може залишається всередині під час операцій та стрілянини.
Додамо
Як інформував УНН, Словаччина передала Україні свої системи ППО С-300, щоб допомогти їй захиститись від російської агресії.