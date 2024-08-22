«Не пугайтесь звуков": киевлян предупредили о грозе в ближайшие часы
Киев • УНН
КГГА сообщила об ухудшении погоды в столице. Ожидаются грозы и шквальный ветер до 15-20 м/с, введен І уровень опасности. Киевлян призвали соблюдать правила безопасности.
В столице ближайшие два часа с удержанием до конца дня ожидаются грозы и ветер, местами шквальный до 15-20 м/с, сообщили в четверг в КГГА, передает УНН.
Детали
Как сообщается, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Введен І уровень опасности.
«Не пугайтесь звуков грома», - говорится в сообщении КГГА в Telegram.
Учитывая сильный ветер, киевлян призвали придерживаться следующих правил безопасности:
- не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
- плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;
- уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.
При объявлении воздушной тревоги - немедленно направляйтесь в укрытие, добавили в КГГА.
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