Моисей, но прогнозирует вывода страны из кризиса через 40 лет: Гетманцев в интервью рассказал на что «разменяет» свою политическую карьеру

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Бюджет бедной страны на 2021 - это компромисс, а ожидания головокружительные перемены - безумие. Большой победой является поднятие минималки, а недостатком низкое повышение зарплат врачам. Председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев не хочет, чтобы парламент принимал привычку вносить изменения в бюджет в течение года и готов «разменять» свою должность на скорейшее введение фискализации. Подробнее читайте в интервью УНН.

- Вы назвали Бюджет 2021 бюджетом бедной страны. В целом «Слуги народа» часто говорят, что страну до такого состояния доводили 30 лет, и сможет ли такой бюджет-то изменить?

Ожидать того, что в бюджете то появится сногсшибательное и 2021 выведет наше ВВП на душу населения с уровнем ВВП Франции на душу населения - это даже не иллюзия, а безумие. Чтобы страну, экономикой которой можно гордиться, нам с вами надо работать не один год, а работать поколениями. Этот путь Южная Корея прошла за 40 лет, Сингапур и Китай также шли долго. Все те страны, о которых мы сейчас говорим как о примерах - это системная последовательная экономическая политика, которая растянута на десятилетия. И мы действительно сможем это сделать, если не будем шататься с Востока на Запад, если откажемся от революций и социальных потрясений.

- Но разве у нас строится системная политика? Наше правительство вот-вот только начинает строить какие-то стратегии на несколько лет.

Но уже есть стратегия до 2030 года, она представлена. Я считаю, если дать возможность поработать стабильно, планово, я не говорю что к 2030 году, но это было бы также неплохо, то мы должны с вами совсем другие результаты и могли ими гордиться.

Если говорить о бюджете 2021, то мы его сами критикуем понимая, что он далеко неидеальным. Мы с вами имеем программы по поддержке дорожного строительства инфраструктуры, это очень важно. Это прежде всего надо делать, потому что дорожная инфраструктура наш политический приоритет. Но кроме этого мы должны с вами находить средства на программы поддержки развития промышленности, это самым важным для нашего государства. Экспортное кредитное агентство не получила денег на следующий год, там есть только возможность заимствований. А что это значит? Что поддержки нашего экспорта не будет, это очень плохо. Если мы говорим о поддержке отраслей, которые должны стать базовыми, это оборонное производство, сельскохозяйственная переработка, авиастроение - оно должно быть региональным лидером. Также мы должны экспортировать энергетику несмотря на наши мощности. Эти отрасли, если мы на них будем базироваться, станут локомотивом развития всего общества начиная от торговли заканчивая парикмахерскими. Но на следующий год, а в три-пятилетней перспективе. Я убежден, что нам надо перестать верить в чудеса, повзрослеть и наконец понять - благосостояние страны это результат ежедневной тяжелой и длительной работы всего общества.

- Вы говорите о вещах, которые должны быть, но в этом году бюджет не отражает капитальных вложений в такие отрасли. У нас получается, что к каждому показателю в бюджете, есть приставка «но». Например, минимальную зарплату поднимаем, но с отсрочкой.

Я думаю минимальная зарплата это большая победа и то, что мы ее отложили, это также победа. Мы с вами с 5000 грн в 2020 году увеличили минимальную зарплату до 6000 грн с 1 января 2021г., Это на 20%. При том, что хотели еще на 500 грн увеличить с июля. По моим расчетам это абсолютно взвешенное решение, если мы перенесли это все на декабрь. Я считаю, мы должны были это сделать, ведь есть нагрузка на бизнес в результате повышения минимальной заработной платы и нагрузки на инфляцию. Если мы говорим о том, что большинство показателей бюджета воспринимается с союзом «но», то я с этим согласен. Это нормально. Бюджет это компромисс.

Недостаток бюджета, врачам повышается заработная плата лишь на 30%? Да, это недостаток бюджета. Но, это не недостаток этого бюджета или ошибка правительства. Это недостаток того, что власти 28 лет воровала, уничтожала собственную экономику, бизнес уклонялся от налогообложения, вывозил сырье за границу вместо того, чтобы развивать промышленность. Власть думала о рейтингах когда играли в популизм, в который мы продолжаем играть. То есть каждый думал о себе. Это не та основа, которая может объединить нацию, наоборот - это разъединяет. Как может в одной голове одновременно требование прекратить фискализацию ФЛП сосуществовать с требованием повышения зарплаты медикам. Это же взаемозаперечуючи вещи. Вы не видите в этом раздвоение личности? Невозможно уклоняться от налогообложения и одновременно возмущаться размером помощи бизнесу в 8000 грн.

- Если говорить о льготах, предоставляемых ВР для бизнеса. Ставку НДС для аграриев сократили с 20 до 14% указывая при этом, что это не приведет к потере поступлений ни для государства ни для предприятий. Но зачем парламент предоставляет льготу сырьевой отрасли, если неоднократно профильное министерство отмечает, что нужно развивать переработку?

Во-первых, это неправда, что это не отразится. Это негативно отразится на переработке. Если сырье отрасль платит 14%, а дальше переработка платит 20%, то бремя перемещается из одних на других. Я считаю, что не время предоставлять льготы сырье отрасли. Там нет аргументов почему это надо делать сейчас и почему вообще надо делать. Считаю, что это вопрос, который мы должны более подробно изучить перед тем, как его принять. Я открыто выступал против этого закона, за что, как вы знаете, меня определенные группы пытались снять с должности.

- По вашему мнению, на какой срок это вообще притормозит развитие перерабатывающей отрасли?

Не знаю. Трудно вообще предсказать негативные последствия такого решения. Мы с вами понимаем, что налоговое бремя с НДС перемещается из переработчиков даже на потребителей, потому что это зависит от товара. Никто не будет уменьшать цену на молоко или овцу в связи с уменьшением ставки НДС. Разница пойдет в карман Сырьевики и ее оплатит потребитель. Кстати, в наш комитет поступало очень много писем от переработчиков, которые против этого. Но аграрное лобби у нас в Верховной Раде очень сильное.

У нас процент сырьевого экспорта вырос с 15% с 2010 года до 34% в 2019 году. Сырьевая экономика - это экономика без будущего, она зависит от цены на товар на мировом рынке. Завтра цена на зерно упадет и где мы все будем? А мы не влияем вообще на цены, никто не влияет на них, это первое. Второе - металл в письме и металл в автомобиле имеет разницу в стоимости в 10 раз. Почему мы эту добавленную стоимость должны отдавать в Польшу, Германию, Китай и не оставлять у себя создавая рабочие места, повышая зарплаты врачам через налоги, которые будут оплачены в нашем государстве.

- Практика показывает, что ВР в течение года часто вносит изменения в госбюджет в различных отраслях. Ваши прогнозы, будет так в этом году, когда и какие изменения можно ожидать?

Хочется, чтобы мы этого не делали. У меня, если говорить откровенно, есть сомнения относительно макропрогнозов, которые заложены на следующий год. Они слишком оптимистичны и могут повлечь недовыполнение бюджета в доходной части. Я хотел бы, чтобы в этом году не было, как в 2020-м, когда мы не выполнили доходную часть бюджета в первом квартале в связи с завышенным курсом доллара, заложенным в бюджете.

Я верю в то, что новый глава таможни Павел Рябикин все же будет на своем месте и ему удастся не только выполнить, но и перевыполнить планы поступлений. Потенциал есть. Я верю в него, я хочу ему помочь. К сожалению констатирую и подтверждаю, что сегодня мы не смогли справиться с проблемами на таможне. Очевидно, что министру не удалось справиться с увеличением поступлений и прекращением коррупционных схем. Я вижу у нового главы таможни стратегический подход и понимание того, что он этот вопрос преодолеет. Мы получим дополнительные поступления.

- У нас по таможне, пожалуй, больше руководителей менялось в год, это уже 5-й. Возможно этот раз рыба гниет не из головы и проблему нужно решать не на уровне руководства?

Руководитель имеет решающее значение, я не думаю что у нас какая-то уникальная ситуация. Бесспорно, что команда также играет роль, но команда это также руководитель. Если руководитель приходит сам, то кому он нужен? Я думаю, что мы сделаем все возможное, чтобы таможня начала выполнять планы. Кстати, за ноябрь они уже план выполнили. С одной стороны нужно выполнять планы, а с другой стороны перевыполнять за счет потенциала, который имеет таможня.

- Если подытожить Бюджет 2021 и посмотреть на какие-то положительные моменты. Точно удастся без всяких «но» и «возможно»?

Он является реальным, приземленным. Он делает определенные акценты на некоторые вещи, например пенсии. Мы предполагаем программы по поддержке пенсионеров 75 +, 80 +. Также этот вопрос дорог, это позитив. Кто-то в этой стране должен построить наконец дороги. Президент неукоснительно выполняет программу «Большого строительства», он стоит на этом несмотря на критику. Дефицит бюджета это как раз тот вопрос, где есть «но». Но он как раз является приемлемым для кризисного периода.

- До конца года парламент кроме бюджета ставил перед собой задачу решить вопрос с КСУ, а также с ФОПами. Рабочая группа по КСУ наработала законопроекты, но их уже будут рассматривать после праздников. А что будет с ФОПами?

По ФОТ моя принципиальная позиция заключается в том, что мы должны проводить фискализацию в тех пределах, в которых фискализация реализована у наших соседей - в Европе, Азии, Беларуси, Казахстане, Грузии, России. Здесь не должно быть никакого сомнения, мы должны следовать реализованным практикам, а не придумывать украинский велосипед. Это не насколько вопрос ФЛП, сколько вопрос большого бизнеса, который мимикрирует под ФОТ. У нас, например, все ювелирный бизнес работает на ФОПах.

Я не был доволен законом Верховной Рады от 1 декабря, который приняли. Но я его принял, я убежден в том, что конституционное большинство ВРУ является мудрее несколько человек, которые не голосовали за закон. Но политическая организация, которая сейчас пытается устроить очередной площадь, хочет продолжить революционные потрясения. Они проводят акции, требуют, но это же не значит, что все остальные 40 млн граждан должны быть незащищенными. Они выступают за полную отмену фискализации, полную отмену локдауну, полную отмену всего, а лучше чтобы Гетманцев, Шмыгаль, Зеленский ушли, а на их место сели лидеры этой организации. Это удовлетворило бы их все требования.

Кстати, я не против пойти, лишь бы фискализация состоялась. Я это готов «разменять», так и напишите. Завтра пишу заявление, только мы вводим фискализацию. Ради этого могу пойти не только из депутатов, а вообще из политики.

- Вас многие эксперты критикуют за ваши инициативы по детенизации экономики, как на это реагируете?

Не желая никого обидеть, но я не знаю экспертов, которые критиковали введение антиоффшорных закона, фискализации или иных инициатив, которые мы провели через ВР с целью выведения экономики из тени, как таковых. Блогеров в соцсетях знаю, экспертов нет. А блоггеры, к сожалению, в большинстве случаев не читают то, что критикуют. Если действительно эксперт высказывает свое мнение относительно деталей принятых нами решений, я всегда благодарен за такое мнение. Специалисты, которые действительно разбираются в деталях (а в налоговом праве детали - это самое важное), помогают избежать ошибок, делают текст закона лучшим, а махровый популизм вроде - «освободите бизнес от налогов», или «прекратите налоговый контроль за бизнесом», считаю не требуют обсуждения и вообще какой-то реакции от специалистов.