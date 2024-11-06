Не могла есть и сильно похудела: во Львове робот-хирург помог спасти жизнь 6-летней девочки

У Полины Бидюк из Староконстантинова Хмельницкой области, врачи обнаружили редкое заболевание - синдром Уилки, которое диагностируют только у одного пациента из тысячи, и которое чуть не убило ребенка. Девочка не могла есть и за несколько недель похудела до 14 килограммов. Спасти жизнь Полины удалось специалистам детской больницы святого Николая Первого медобъединения Львова, которые выполнили операцию с помощью робота-хирурга.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Львовский городской совет.

Как рассказали врачи, однажды вечером Полину начало рвать сразу после приема пищи. Напуганные родители вызвали скорую. В районной больнице сначала заподозрили, что у нее аппендицит.

Однако после обследования немедленно направили маленькую пациентку в Хмельницкую областную больницу. И уже тамошние специалисты диагностировали редкий недуг - синдром Уилки. Простыми словами, это сложная кишечная непроходимость.

Суть этого синдрома заключается в том, что верхняя брыжеечная артерия - это один из крупнейших сосудов в организме - пережимает двенадцатиперстную кишку, через которую и проходит пища, которую мы потребляем - рассказал хирург, медицинский директор детской больницы святого Николая Александр Калинчук.

Обычно пациентов с синдромом Уилки лечат медикаментами. Впрочем, в случае Полинки они не сработали. Более того - аорта и брыжеечная артерия, будто пинцетом, сплющили кишку. Девочка рвала при каждом приеме пищи и за несколько недель похудела с 18 килограммов до 14. Нужно было немедленно оперировать.

Чтобы снизить возможные риски, львовские специалисты решили оперировать с помощью робота-хирурга Da Vinci Si. Дело в том, что двенадцатиперстная кишка расположена в критической зоне, соединяющей желудок с тонким кишечником. А вокруг нее - поджелудочная железа, сосуды печени, желчные пути. И есть риск их задеть. А роботизированная система дает возможность хирургам действовать максимально точно - отмечается в сообщении.

Сообщается, что во время двухчасовой операции врачи «сократили» путь попадания пищи в тонкий кишечник в обход места сжатия. Они взяли свободную петлю кишечника и соединили ее с верхом двенадцатиперстной кишки. И хотя ее и дальше пережимают брыжеечная артерия и аорта, пища теперь беспрепятственно попадает в тонкий кишечник - так сказать, обходным путем.

Сейчас Полина быстро восстанавливается после операции, снова полноценно питается и восстанавливает вес.

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