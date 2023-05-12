Не только россияне, но и армяне и белорусы: кто попал под санкции Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа о введении санкций, в частности, против 13 граждан Армении и 28 компаний, 32 россиян и 293 российских и белорусских компаний и предприятий, передает УНН.
Указом №275/2023 Зеленский ввел санкции против 13 граждан Армении и 28 компаний, которые преимущественно зарегистрированы в офшорах.
Также Зеленский указом №276/2023 ввел санкции против 32 россиян и 293 российских и белорусских компаний и предприятий.
Указом №277/2023 введены санкции против 176 россиян и 200 российских компаний.
Также указом №278/2023 Украина выходит из Меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ республики беларусь, российской федерации и Украины и прекращении действия Соглашения между Украиной и российской федерацией о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам.
Дополнение
Зеленский сообщал, что было утверждено пять санкционных пакетов.
Первый пакет касается «Запорожстали». Также были утверждены санкционные пакеты, которые продолжают украинский курс на изоляцию и блокирование российской военной промышленности.