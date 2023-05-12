Не лише росіяни, але й вірмени та білоруси: хто потрапив під санкції України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав три укази про введення санкцій, зокрема, проти 13 громадян Вірменії та 28 компаній, 32 росіян та 293 російських та білоруських компаній й підприємств, передає УНН.
Указом №275/2023 Зеленський ввів санкції проти 13 громадян Вірменії та 28 компаній, які переважно зареєстровані в офшорах.
Також Зеленський указом №276/2023 ввів санкції проти 32 росіян та 293 російських та білоруських компаній й підприємств.
Указом №277/2023 введено санкції проти 176 росіян та 200 російських компаній.
Також указом №278/2023 Україна виходить з Меморандуму про співробітництво в охороні державних кордонів республіки білорусь, російської федерації та України та припинення дії Угоди між Україною і російською федерацією про співробітництво і взаємодію з прикордонних питань.
Доповнення
Зеленський повідомляв, що було затверджено пʼять санкційних пакетів.
Перший пакет стосується «Запоріжсталі». Також було затверджено санкційні пакети, які продовжують український курс на ізоляцію та блокування російської військової промисловості.