Не прячьте зонты: синоптики рассказали, сколько еще в Украине будут идти дожди

"Прогнозируем, что до конца недели такая погода еще продержится. Температура немного повысится на 3-5 градусов к концу недели, будет от 27 до 32, на юге до +35. Ближайшие несколько дней температура будет в пределах 23-27 градусов тепла", - сообщили в гидрометцентре.



Напомним, сегодня в Киеве днем ​​ожидается гроза. Утром в столице капать дождь, днем и вечером - дождь c грозой.



Также в последний день июня в Киеве выпало рекордное количество осадков. Было зафиксировано наибольшее количество осадков для этого дня за 128 лет наблюдений.



Как сообщал УНН, из-за грозы, сильных дождей, града и шквалов в Украине объявили штормовое предупреждение.



