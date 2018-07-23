Не ховайте парасолі: синоптики розповіли, скільки ще в Україні йтимуть дощі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Дощі в України йтимуть ще до кінця тижня. Про це УНН повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Прогнозуємо, що до кінця тижня така погода ще протримається. Температура трошки підвищиться на 3-5 градусів до кінця тижня, буде від 27 до 32, на півдні до +35. Найближчі кілька днів температура буде в межах 23-27 градусів тепла", - повідомили в гідрометцентрі.

Нагадаємо, сьогодні у Києві вдень очікується гроза. Вранці у столиці крапатиме невеликий дощ, вдень і ввечері — дощ c грозою.

Також в останній день червня у Києві випала рекордна кількість опадів. Була зафіксована найбільша кількість опадів для цього дня за 128 років спостережень.

Як повідомляв УНН, через грози, сильні дощі, град та шквали в Україні оголосили штормове попередження.

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