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НБУ призвал правоохранительные органы обеспечить безопасность работу банков с российским капиталом

НБУ призвал правоохранительные органы обеспечить безопасность работу банков с российским капиталом

Киев  •  УНН

 • 10908 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Национальный банк Украины призвал правоохранительные органы обеспечить безопасность клиентов и работников украинских банков с государственным российским капиталом. Об этом на брифинге заявила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, передает корреспондент УНН.

"Сегодня деятельность этих банков (с государственным российским капиталом - ред ..) ограничивается под давлением агрессивно настроенных групп людей, которые фактически блокируют работу отделений этих банков, блокируют работу банкоматов и мешают доступа клиентов к их счетов, к возможности воспользоваться платежными средствами. Поэтому НБУ обращает внимание правоохранительных органов на необходимость во-первых защитить более 1,7 млн украинцев, вкладчиков, доверивших свои средства - более 21 млрд грн банковской системе и пока не имеющих доступа к этим средствам и не имеющих возможности свободно ими воспользоваться", - сказала К.Рожкова.

Она подчеркнула, что клиенты и сотрудники украинских банков с государственным российским капиталом находятся в опасности из-за "непрогнозируемых действий агрессивно настроенных людей".

"А оборудование отделений этих банков ежедневно подвергается проявлениям вандализма", - сказала К.Рожкова, добавив, что это дискредитирует доверие клиентов к банковской системе, угрожает финансовой стабильности и негативно влияет на имидж Украины на международной арене.

"С целью восстановления и стабильной работы банковской системы необходимо обеспечить соответствующий уровень безопасности для надлежащего функционирования этих банков и обеспечения  этим клиентам, свободного доступа  к своим средствам", - подчеркнула К.Рожкова.

Как сообщал УНН, Национальный банк Украины запретил украинским банкам с российским государственным капиталом проводить финансовые операции в пользу материнских структур и связанных лиц .

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