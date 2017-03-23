НБУ закликав правоохоронні органи забезпечити безпеку роботи банків з російським капіталом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Національний банк України закликав правоохоронні органи забезпечити безпеку клієнтів та працівників українських банків з державним російським капіталом. Про це на брифінгу заявила заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні діяльність цих банків (з державним російським капіталом – ред..) обмежується під тиском агресивно налаштованих груп людей, які фактично блокують роботу відділень цих банків, блокують роботу банкоматів і заважають доступу клієнтів до їх рахунків, до можливості скористатися платіжними засобами. Тому НБУ звертає увагу правоохоронних органів на необхідність по-перше захистити понад 1,7 млн українців, вкладників, які довірили свої кошти – понад 21 млрд грн банківській системі і наразі не мають доступу до цих коштів і не мають можливості вільно ними скористатися", - сказала К.Рожкова.
Вона підкреслила, що клієнти та співробітники українських банків з державним російським капіталом знаходяться в небезпеці "не прогнозованих дій агресивно налаштованих людей".
"А обладнання відділень цих банків щоденно піддається проявам вандалізму",- сказала К.Рожкова, додавши, що це дискредитує довіру клієнтів до банківської системи, загрожує фінансовій стабільності та негативно впливає на імідж України на міжнародній арені.
"З метою відновлення і стабільної роботи банківської системи необхідно забезпечити відповідний рівень безпеки для належного функціонування цих банків та забезпечення доступу цих клієнтів, вільного доступу клієнтів до свої коштів",- підкреслила К.Рожкова.
Як повідомляв УНН, Національний банк України заборонив українським банкам з російським державним капіталом проводити фінансові операції на користь материнських структур та пов’язаних осіб.