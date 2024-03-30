НБУ зафиксировал положительную динамику в небанковском секторе за IV квартал 2023 года

В IV квартале 2023 года страховые компании остались стабильными, а страховые премии выросли на 22%. Объем активов кредитных союзов вырос на 10,7%, а финансовые компании показали рост в активах на 2,7%. Об этом сообщает Национальный банк Украины, передает УНН.

Детали

В свежем ежеквартальном обзоре, опубликованном Национальным банком Украины, отмечается положительная динамика в небанковском финансовом секторе за IV квартал 2023 года. В частности, наблюдался рост объемов услуг страхования жизни и кредитования финансовыми компаниями. Несмотря на это, объемы активов других финансовых учреждений и основных финансовых услуг происходило уменьшение, однако сектор оставался прибыльным.

В сегменте страховых компаний наблюдалась стабильность объемов активов рисковых страховщиков, тогда как активы страховщиков жизни выросли на 4% за квартал и на 17% в течение года. Премии по страхованию жизни также значительно выросли как за квартал, так и в течение года.

Кредитные союзы зафиксировали небольшой рост объема активов в IV квартале, однако в общем за год произошло их сокращение на 2%. Несмотря на это, кредитные союзы сохранили умеренную прибыль, опираясь на снижение резервов под кредитные убытки.

Финансовые компании также продемонстрировали положительные тенденции: активы финкомпаний выросли на 2,7% в годовом измерении, а кредитование выросло на 10,7% в IV квартале за счет предоставления новых кредитов бизнесу и населению.

Добавим

Что касается ломбардов, то их деятельность стагнировала, но благодаря уменьшению административных расходов сегмент также получил прибыль.

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