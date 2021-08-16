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НБУ за один день аннулировал лицензии 12 ломбардов

НБУ за один день аннулировал лицензии 12 ломбардов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Национальный банк Украины отозвал лицензии 32 небанковских финансовых учреждений – трёх лизингодателей, 12 ломбардов и 17 финансовых компаний. Об этом сообщил НБУ, передает УНН.

Детали

4 июня 2021 Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг временно отозвал лицензии лизингодателей, ломбардов, а также финансовых компаний. Он приказал им устранить нарушения и отправить Национальному банку отчёт.

По состоянию на 13 августа 2021 небанковские финансовые учреждения не выполнили решение Комитета. В частности, они не предоставили в Национальный банк отчетности за I квартал 2021 и отчет об устранении нарушения вместе с документами, которые это подтверждают.

Поэтому Национальный банк принял решение:

  • аннулировать лицензии трёх лизингодателей на оказание услуг по финансовому лизингу;
  • забрать лицензии у 12 ломбардов на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита;
  • отозвать лицензии у 17 финансовых компаний на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Перечень учреждений, потерявших лицензии, можете посмотреть здесь.

Решение вступает в силу с 16 августа 2021 года.

Итак, с сегодняшнего дня указанные лизингодатели, ломбарды и финансовые компании не имеют права заключать с клиентами договоры о предоставлении финансовых услуг, а также продлевать срок действующих договоров и вносить в них изменения.

В то же время финансовые учреждения из-за потери лицензий не прекращают выполнять свои обязательства по договорам, заключенным до принятия решения об аннулировании лицензий.

Напомним

В прошлом году Национальный банк принял ряд решений в сфере регистрации и лицензирования небанковских финансовых учреждений.

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