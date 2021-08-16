НБУ за один день анулював ліцензії 12 ломбардів

Деталі

4 червня 2021 року Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг тимчасово відкликав ліценції лізингодавців, ломбардів, а також фінансових компаній. Він наказав їм усунути порушення і надіслати Національному банку звіт.

Станом на 13 серпня 2021 року небанківські фінансові установи не виконали рішення Комітету. Зокрема, вони не подали до Національного банку звітності за І квартал 2021 року та звіт про усунення порушення разом із документами, які це підтверджують.

Через це Національний банк ухвалив рішення:



анулювати ліцензії трьох лізингодавців на надання послуг із фінансового лізингу;



забрати ліценції у 12 ломбардів на надання коштів у позику, зокрема і на умовах фінансового кредиту;



відкликати ліцензії у 17 фінансових компаній на провадження діяльності із надання фінансових послуг.



Перелік установ, які втратили ліцензії, можете переглянути тут.

Рішення набирає чинності з 16 серпня 2021 року.

Отже, відсьогодні зазначені лізингодавці, ломбарди та фінансові компанії не мають права укладати з клієнтами договори про надання фінансових послуг, а також продовжувати строк чинних договорів та вносити у них зміни.

Водночас фінансові установи через відкликання ліцензій не припиняють виконувати своїх зобов’язань за договорами, укладеними до ухвалення рішення про анулювання ліцензій.

Нагадаємо

Минулого року Національний банк ухвалив низку рішень у сфері реєстрації та ліцензування небанківських фінансових установ.