НБУ ввел в обращение памятные монеты к 100-летию академии искусства и архитектуры
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Национальный банк Украины 7 декабря 2017 вводит в обращение памятные монеты "100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" из серии "Высшие учебные заведения Украины". Об этом Музей денег Национального банка Украины сообщает на своей странице в Facebook, передает УНН.
Памятные монеты посвященные 100-летию Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры - наследницы Украинской академии искусства, которая была основана 18 декабря 1917.
В свое время ректорами Академии были создатели украинских денег Василий Кричевский и Георгий Нарбут, а также такие известные художники как Федор Кричевский, Александр Мурашко и Михаил Бойчук.
Монеты содержать изображение здания академии с одной стороны, а с другой - профиль Миневры, римской богини мудрости, поэзии, медицины, торговли, ткачества и художественных ремесел.
Музей планирует выпустить 35 тыс двух монет номиналом 2 гривны и 2,5 тыс. - номиналом по 5 грн. Новую монету пятигривневую монету будет изготовлена из серебра, 2 гривны - из нейзильбера.
Как сообщал УНН, НБУ ввел в обращение монету к 100-летию с начала формирования украинских вооруженных сил.