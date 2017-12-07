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НБУ увів в обіг пам’ятні монети до 100-річчя академії мистецтва і архітектури

НБУ увів в обіг пам’ятні монети до 100-річчя академії мистецтва і архітектури

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Національний банк України 7 грудня 2017 року вводить в обіг пам’ятні монети “100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури” із серії “Вищі навчальні заклади України”. Про це Музей грошей Національного банку України повідомляє на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Пам’ятні монети присвячені 100-річчю Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури – спадкоємиці Української академії мистецтва, яка була заснована 18 грудня 1917 року.

Свого часу ректорами Академії були творці українських грошей Василь Кричевський і Георгій Нарбут, а також такі відомі митці як Федір Кричевський, Олександр Мурашко і Михайло Бойчук.

Монети міститимуть зображення будівлі академії з одного боку, а з іншого – профіль Міневри, римської богині мудрості, поезії, медицини, торгівлі, ткацтва та художніх ремесел.

Музей планує випустити 35 тис двох монет номіналом 2 гривні та 2,5 тис – номіналом по 5. Нову монету п’ятигривневу монету буде виготовлено зі срібла, 2 гривні – з нейзильберу.

Як повідомляв УНННБУ увів в обіг монету до 100-річчя з початку формування українських збройних сил.

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