НБУ впервые с декабря снизил учетную ставку: до 14,5%

Национальный банк Украины снизил учетную ставку на 0,5 п. п. - до 14,5% с 15 марта 2024 года, сообщили в четверг в НБУ, пишет УНН.

Детали

"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 15% до 14,5% с 15 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

Как указано, дальнейшее замедление инфляции, сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке, а также положительные сдвиги в вопросах получения внешней помощи дают основания раньше, чем ожидалось, возобновить цикл смягчения процентной политики.

Отмечается, что НБУ будет продолжать цикл смягчения процентной политики при условии устойчивого снижения рисков для инфляции и курсовой устойчивости.

Дополнение

Решение о снижении учетной ставки НБУ принято впервые с декабря 2023 года.