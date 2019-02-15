НБУ урегулировал ряд вопросов ведения кассовых операций банками
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Национальный банк Украины с целью уменьшения регуляторного воздействия на субъектов хозяйствования урегулировал ряд вопросов по порядку ведения кассовых операций в национальной валюте. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.
"Изменения вносятся в постановление Правления Национального банка Украины от 29.12.2017 № 148 (с изменениями), которым утверждено Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине. Постановление № 37 вступает в силу с 15 февраля 2019", - говорится в сообщении.
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В частности, уточнены нормы относительно оприходования наличных при применении регистраторов расчетных операций (далее - РРО) с учетом требований приказа Министерства финансов Украины от 14.06.2016 № 547 "Об утверждении порядков по регистрации регистраторов расчетных операций и книг учета расчетных операций" (с изменениями - приказ от 20.09.2018 № 773). В частности предоставляется возможность оприходования наличности в кассах обособленных подразделений учреждений/предприятий, которые осуществляют наличные расчеты с применением РРО без ведения кассовой книги, путем обеспечения хранения ежедневных фискальных отчетных чеков (ежедневных Z-отчетов) в электронной форме в течение трех лет и занесения информации в соответствии с фискальными отчетными чеками в соответствующие книг учета (книги учета расчетных операций - в случае ее использования);
расширен перечень случаев, на которые не распространяются ограничения наличных расчетов между субъектами хозяйствования и физическими лицами в размере 50 тысяч гривен. Теперь такие ограничения не распространяются на выплаты, связанные с оплатой труда (в частности учитывая социальную значимость таких вопросов) и на использование наличных средств из фонда оперативно-розыскных (негласных следственных) действий;
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учитывая обращения и предложения участников рынка внесены изменения в порядок установления лимита кассы небанковским финансовым учреждениям, которые получили лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и которые, кроме операций по приему наличных для последующего ее перевода, осуществляют выдачу переводов наличными. Небанковским финансовым учреждениям предлагается устанавливать лимит кассы в сумме, необходимой для обеспечения своевременного и в полном объеме выполнение обязательств по выплате сумм переводов по первому требованию получателя;
уточнено понятие обособленных подразделений субъектов хозяйствования и определено, что это филиалы, представительства, отделения, наделяются частью имущества хозяйственных организаций, осуществляя относительно этого имущества право оперативного использования или иное вещное право, предусмотренное законодательством Украины, и другие структурные подразделения (стационарные или передвижные), где реализуются товары, предоставляются услуги и осуществляются расчетные операции.
Напомним, Национальный банк Украины решил упростить для банков ведения кассовых операций с иностранной валютой и банковскими металлами.