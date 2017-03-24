НБУ упростил регистрацию договоров внешних кредитов и займов

"Отныне регистрация или внесение изменений в договоры в таких случаях (изменения кредитора с резидента на нерезидента - ред.) может происходить по обращению, как за резидента-заемщика, так и за нерезидента-кредитора и уполномоченного банка-первоначального кредитора", - говорится в сообщении.

Также предусмотрено введение новой автоматизированной системы регистрации договоров о получении резидентами кредитов и займов в иностранной валюте от нерезидентов.

Отменено и требование обязательного представления резидентами-заемщиками справки об объеме фактически полученного кредита и погашения задолженности по нему.

Эти изменения предусмотрены постановлением правления Национального банка Украины "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" от 23.03.2017 № 26.

Они вступают в силу с 10 апреля 2017 года, а в целом постановление - с 25 апреля 2017 года.

Как сообщал УНН, Нацбанк упростил перевозку наличных через границу.