НБУ спростив реєстрацію договорів щодо зовнішніх кредитів та позик
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Національний банк України спростив порядок реєстрації та внесення змін до договорів про залучення резидентами кредитів і позик в іноземній валюті від нерезидентів, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
“Відтепер реєстрація або внесення змін до договорів у таких випадках (зміни кредитора з резидента на нерезидента – ред.) може відбуватися за зверненням, як за резидента-позичальника, так і за нерезидента-кредитора та уповноваженого банку-первісного кредитора”, - йдеться у повідомленні.
Також передбачено запровадження нової автоматизованої системи реєстрації договорів про отримання резидентами кредитів і позик в іноземній валюті від нерезидентів.
Скасовано й вимогу обов’язкового подання резидентами-позичальниками довідки про обсяг фактично одержаного кредиту і стан погашення заборгованості за ним.
Ці зміни передбачені постановою правління Національного банку України "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" від 23.03.2017 № 26.
Вони набувають чинності з 10 квітня 2017 року, а загалом постанова – з 25 квітня 2017 року.
Як повідомляв УНН, Нацбанк спростив перевезення готівки через кордон.