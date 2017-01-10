НБУ продал на валютном аукционе 51 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Сегодня, 10 января во время проведения валютного аукциона по продаже валюты Национальный банк Украины продал 51 млн долл., - 89% общего объема поданных заявок субъектами рынка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.
"Общий объем заявок, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения составил 57,3 млн долл., из которых НБУ продал 51 млн долл.", - говорится в сообщении.
По данным НБУ, минимальный курс торгов по результатам аукциона составил 27,10 грн/долл., максимальный - 27,21 грн/долл. и средневзвешенный - 27,1396 грн/долл.
В то же время, по минимальному курсу было приобретено 24,9% валюты от общего объема удовлетворенных заявок участников - 12,699 млн долл.
Как сообщал УНН, НБУ проведет сегодня аукцион по продаже 100 млн долл.