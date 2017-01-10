НБУ продав на валютному аукціоні 51 млн дол.

“Загальний обсяг заявок, прийнятих на аукціон відповідно до умов його проведення становив 57,3 млн дол., з яких НБУ продав 51 млн дол. ”, - йдеться у повідомленні.

За даними НБУ, мінімальний курс торгів за результатами аукціону становив 27,10 грн/дол., максимальний — 27,21 грн/дол. та середньозважений — 27,1396 грн/дол.

Водночас, за мінімальним курсом було придбано 24,9% валюти від загального обсягу задоволених заявок учасників — 12,699 млн дол.

Як повідомляв УНН, НБУ проведе сьогодні аукціон з продажу 100 млн дол.