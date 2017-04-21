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НБУ объяснил банкам, как обслуживать украинцев с ID-карточками

НБУ объяснил банкам, как обслуживать украинцев с ID-карточками

Киев • УНН

 • 20274 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Национальный банк Украины объяснил банкам, как обслуживать украинцев, получивших паспорт в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.

"Сейчас банки должны доработать свои программно-технические комплексы и ознакомить свой персонал в частности с инновациями по использованию клиентами ІD-карты, которая является паспортом гражданина Украины согласно украинскому законодательству", - говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что новый образец паспорта в форме ID-карты используется в Украине на уровне с предыдущим образцом паспорта гражданина Украины в форме книжечки, которая выдавалась гражданам раньше.

"Национальный банк Украины уверен, что все неудобства, которые могли возникнуть в начальный период использования ID-карточек во время банковского обслуживания, носят временный характер", - отметили в финучреждении.

В Нацбанке подчеркнули, что регулятор готов, в случае необходимости, предоставить банкам дополнительные разъяснения о порядке работы с ID-картами.

В НБУ подчеркнули, что украинцам по прежнему, для получения банковских услуг необходимо иметь при себе паспорт "классический" или ID-карту или другой документ, удостоверяющий личность, а также идентификационный код. (Регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов).

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При этом в случае предъявления ID-карт банки устанавливают место жительства или пребывания лица на основании информации, считанной специальным устройством с электронного чипа, информации, полученной от гражданина и заверенной его собственной подписью или справки о регистрации места жительства лица, выдается с новой ID-карточкой.

"Начало использования ID-карты является очередным шагом украинского государства в направлении евроинтеграции и развития электронного управления в Украине. Преимуществами этого современного документа является высокий уровень защиты информации и удобство ее использования/хранения", - подчеркнули в НБУ.

Регулятор отметил, что ID-карта никоим образом не ограничивает возможности украинцев по использованию банковских услуг.

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