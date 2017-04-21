НБУ объяснил банкам, как обслуживать украинцев с ID-карточками
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Национальный банк Украины объяснил банкам, как обслуживать украинцев, получивших паспорт в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.
"Сейчас банки должны доработать свои программно-технические комплексы и ознакомить свой персонал в частности с инновациями по использованию клиентами ІD-карты, которая является паспортом гражданина Украины согласно украинскому законодательству", - говорится в сообщении.
В НБУ отметили, что новый образец паспорта в форме ID-карты используется в Украине на уровне с предыдущим образцом паспорта гражданина Украины в форме книжечки, которая выдавалась гражданам раньше.
"Национальный банк Украины уверен, что все неудобства, которые могли возникнуть в начальный период использования ID-карточек во время банковского обслуживания, носят временный характер", - отметили в финучреждении.
В Нацбанке подчеркнули, что регулятор готов, в случае необходимости, предоставить банкам дополнительные разъяснения о порядке работы с ID-картами.
В НБУ подчеркнули, что украинцам по прежнему, для получения банковских услуг необходимо иметь при себе паспорт "классический" или ID-карту или другой документ, удостоверяющий личность, а также идентификационный код. (Регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов).
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При этом в случае предъявления ID-карт банки устанавливают место жительства или пребывания лица на основании информации, считанной специальным устройством с электронного чипа, информации, полученной от гражданина и заверенной его собственной подписью или справки о регистрации места жительства лица, выдается с новой ID-карточкой.
"Начало использования ID-карты является очередным шагом украинского государства в направлении евроинтеграции и развития электронного управления в Украине. Преимуществами этого современного документа является высокий уровень защиты информации и удобство ее использования/хранения", - подчеркнули в НБУ.
Регулятор отметил, что ID-карта никоим образом не ограничивает возможности украинцев по использованию банковских услуг.