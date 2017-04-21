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НБУ пояснив банкам, як обслуговувати українців з ID-картками

НБУ пояснив банкам, як обслуговувати українців з ID-картками

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Національний банк України пояснив банкам, як обслуговувати українців, які отримали паспорт у формі картки, що містить безконтактний електронний носій. Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає УНН.

"Наразі банки мають доопрацювати свої програмно-технічні комплекси та ознайомити свій персонал зокрема з новаціями щодо використання клієнтами ІD-картки, яка є паспортом громадянина України згідно українського законодавства",- йдеться у повідомленні.

У НБУ зазначили, що новий зразок паспорту у формі ID-картки використовується в Україні на рівні з попереднім зразком паспорту громадянина України у формі книжечки, що видавався громадянам раніше.

"Національний банк України упевнений, що усі незручності, що могли виникнути у початковий період використання ID-карток під час банківського обслуговування, носять тимчасовий характер",- зазначили у фінустанові.

У Нацбанку підкреслили, що регулятор готовий, у разі потреби, надати банкам додаткові роз’яснення щодо порядку роботи з ID-картками.

НБУ підкреслив, що українцям, як і раніше, для отримання банківських послуг необхідно мати при собі паспорт "класичний" або ID-картку або інший документ, що посвідчує особу, а також ідентифікаційний код. (реєстраційний номер облікової картки платника податків).

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При цьому в разі пред’явлення ID-карток банки встановлюють місце проживання або перебування особи на підставі інформації зчитаної спеціальним пристроєм з електронного чипу, інформації, одержаної від громадянина та засвідченої його власним підписом або довідки про реєстрацію місця проживання особи, яка видається з новою ID-карткою.

"Початок використання ID-картки є черговим кроком української держави у напрямі євроінтеграції та розвитку електронного урядування в Україні. Перевагами цього сучасного документу є високий рівень захисту інформації та зручність її використання/зберігання",- підкреслили у НБУ.

Регулятор наголосив, що ID-картка жодним чином не обмежує можливості українців щодо користування банківськими послугами.

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