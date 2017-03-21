НБУ предоставил МВФ пересмотрены макропрогнозы с учетом блокады ОРДЛО

"В понедельник, 20 март 2017 года, в Национальном банке состоялось внеочередное заседание комитета по монетарной политике, во время которого были согласованы обновленные прогнозы Национального банка на 2017-2018 гг. С учетом эффекта торговой блокады оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. В то же день Национальный банк предоставил соответствующие прогнозы для ознакомления Международному валютному фонду в рамках пересмотра макроэкономических прогнозов программы сотрудничества фонда с Украиной ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Национальный банк ожидает, что "наибольший эффект от торговой блокады украинская экономика почувствует в текущем году".

Указано, что окончательное утверждение обновленных макроэкономических прогнозов и принятия решения по монетарной политике на их основе состоится во время следующего заседания Правления Национального банка по монетарной политике 13 апреля 2017 года, в соответствии с утвержденным графиком.

Ранее МВФ подтвердил внесение в повестку дня на 20 марта вопрос Украины.

Впоследствии вопрос предоставления транша Украине исчез из повестки дня Совета директоров МВФ. В Минфине объяснили причины исчезновения вопрос транша Украине с повестки дня МВФ.

Напомним, Нацбанк предоставит МВФ обновленные макропрогнозы с учетом блокады ОРДЛО.