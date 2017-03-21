НБУ надав МВФ переглянуті макропрогнози з урахуванням блокади ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Національний банк України переглянув попередні макроекономічні прогнози з урахуванням ефекту торговельної блокади ОРДЛО і надав відповідні прогнози для ознайомлення Міжнародному валютному фонду в рамках перегляду макроекономічних прогнозів програми співпраці Фонду з Україною, передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора.
"У понеділок, 20 березня 2017 року, в Національному банку відбулося позачергове засідання комітету з монетарної політики, під час якого було узгоджено оновлені прогнози Національного банку на 2017-2018 рр. з урахуванням ефекту торговельної блокади окупованих районів Донецької та Луганської областей. У той же день Національний банк надав відповідні прогнози для ознайомлення Міжнародному валютному фонду в рамках перегляду макроекономічних прогнозів програми співпраці Фонду з Україною", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Національний банк очікує, що "найбільший ефект від торговельної блокади українська економіка відчує у поточному році".
Вказано, що остаточне затвердження оновлених макроекономічних прогнозів та прийняття рішення з монетарної політики на їх основі відбудеться під час наступного засідання Правління Національного банку з монетарної політики 13 квітня 2017 року, відповідно до затвердженого графіка.
Раніше МВФ підтвердив внесення у порядок денний на 20 березня питання України.
Згодом питання надання траншу Україні зникло з порядку денного Ради директорів МВФ. У Мінфіні пояснили причини зникнення питання траншу Україні з порядку денного МВФ.
Нагадаємо, Нацбанк надасть МВФ оновлені макропрогнози з урахуванням блокади ОРДЛО.