НБУ начнет покупать 10 млн долларов в день для пополнения резервов

“Национальный банк начинает ежеквартальное объявление объема интервенций по покупке иностранной валюты для пополнения международных резервов. На II квартал 2018 года такой объем установлен в размере 10 млн долларов в день”, - говорится в сообщении НБУ.

В Нацбанке отметили, что покупка такого объеме не будет существенно влиять на ситуацию на межбанковском рынке. В то же время, в зависимости от ситуации на рынке, интервенции по покупке могут быть меньше или вообще не осуществляться.

При этом объемы покупки в течение дня могут превышать объявленный объем, однако такие интервенции будут проводиться для выполнения других задач, в частности для сглаживания функционирования валютного рынка.

Отмечается, что по-прежнему Нацбанк при проведении интервенций будет минимизировать собственное влияние на процесс ценообразования на валютном рынке.

“Установление количественных индикаторов для ежедневных интервенций является важным элементом режима плавающего обменного курса. При этом режиме НБУ не намерен поддерживать определенное значение обменного курса, а присутствие НБУ на валютном рынке определяется задачами по накоплению международных резервов, сглаживание функционирования валютного рынка и поддержания трансмиссии ключевой процентной ставки”, - добавили в НБУ.

Напомним, в начале года уровень международных резервов снизился из-за выплат по обязательствам перед МВФ, а также другими кредиторами. Всего было выплачено 2,5 млрд долларов.