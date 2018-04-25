НБУ купуватиме 10 млн доларів на день для поповнення резервів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У ІІ кварталі 2018 року Нацбанк збирається купувати до 10 млн доларів на міжбанківському валютному ринку на день для нарощування міжнародних резервів, передає УНН з посиланням на Нацбанк.
“Національний банк розпочинає щоквартальне оголошення обсягу інтервенцій з купівлі іноземної валюти для поповнення міжнародних резервів. На ІІ квартал 2018 року такий обсяг встановлено у розмірі 10 млн доларів на день”, — сказано у повідомленні НБУ.
У Нацбанку зауважили, що купівля такого обсягу не буде істотно впливати на ситуацію на міжбанківському ринку. Водночас, залежно від ситуації на ринку, інтервенції з купівлі можуть бути меншими або взагалі не відбуватися.
При цьому, обсяги купівлі протягом дня можуть перевищувати оголошений обсяг, однак такі інтервенції проводитимуться для виконання інших завдань, зокрема для згладжування функціонування валютного ринку.
Зазначається, що як і раніше, Нацбанк при проведенні інтервенцій буде мінімізувати власний вплив на процес ціноутворення на валютному ринку.
“Встановлення кількісних індикаторів для щоденних інтервенцій є важливим елементом режиму плаваючого обмінного курсу. За цього режиму НБУ не має наміру підтримувати певне значення обмінного курсу, а присутність НБУ на валютному ринку визначається завданнями з накопичення міжнародних резервів, згладжування функціонування валютного ринку та підтримання трансмісії ключової процентної ставки”, — додали в НБУ.
Нагадаємо, на початку року рівень міжнародних резервів знизився через виплати по зобов'язанням перед МВФ, а також іншими кредиторами. Загалом було виплачено 2,5 млрд доларів.