НБУ купил на валютном аукционе 25,1 млн долл.

Общий объем заявок, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, составил 33,4 млн долл., из которых НБУ приобрел 25,1 млн долл.

По данным НБУ, минимальный курс торгов по итогам аукциона составил 26,89 грн/долл., максимальный — 26,9 грн/долл. и средневзвешенный — 26,8988 грн/долл.

Как сообщал УНН, Нацбанк сегодня объявил о проведении аукциона по покупке 50 млн долл.