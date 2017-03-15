НБУ купив на валютному аукціоні 25,1 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні під час проведення валютного аукціону з купівлі валюти Національний банк України придбав 25,1 млн доларів. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
Загальний обсяг заявок, прийнятих на аукціон відповідно до умов його проведення, становив 33,4 млн дол., з яких НБУ придбав 25,1 млн дол.
За даними НБУ, мінімальний курс торгів за результатами аукціону становив 26,89 грн/дол., максимальний — 26,9 грн/дол. та середньозважений — 26,8988 грн/дол.
Як повідомляв УНН, Нацбанк сьогодні оголосив про проведення аукціону з купівлі 50 млн дол.