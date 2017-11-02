Назван район столицы, в котором сосредоточено наибольшее количество новостроек

В октябре наибольшее количество жилых комплексов предлагалась в Голосеевском районе - 18%, в Дарницком и Соломенском - по 14%, Шевченковском - 13%, Печерском - 11%. Меньшая доля новостроек в Днепровском - 8%, Святошинском и Подольском - по 7%, Оболонском - 5% и в Деснянском районе - 3%.

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса - 30% и комфорт-класса - 33%. Доля новостроек бизнес-класса - 24% и премиум-класса - 13% от общего количества.

Напомним, эксперты уверены, что цены на жилье уже не будут снижаться. А в следующем году вырастет и базовая цена.

В частности, вице-президент "Киевгорстроя" Аркадий Бондарев считает, что стоимость квадратного метра жилья в новостройках, возводимых в отдаленных столичных районах, в следующем году будет не меньше 15-17 тысяч гривен. Такие расчеты подтверждены и установленной Минрегионом себестоимостью строительных работ на 2018 год в размере 14 340 грн/кв.м.