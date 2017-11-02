Названо район столиці, в якому зосереджено найбільшу кількість новобудов

У жовтні найбільша кількість житлових комплексів пропонувалася в Голосіївському районі – 18%, в Дарницькому та Солом'янському – по 14%, Шевченківському – 13%, Печерському – 11%. Менша частка новобудов у Дніпровському – 8%, Святошинському та Подільському – по 7%, Оболонському – 5% і в Деснянському районі – 3%.

У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу – 30% та комфорт-класу – 33%. Частка новобудов бізнес-класу – 24% та преміум-класу – 13% від загальної кількості.

Нагадаємо, експерти впевненні, що ціни на житло вже не знижуватимуться. А наступного року зросте і базова ціна.

Так, віце-президент "Київміськбуду" Аркадій Бондарев вважає, що вартість квадратного метру житла у новобудовах, які зводяться у віддалених столичних районах, наступного року буде не меншою 15-17 тисяч гривень. Такі розрахунки підтверджені і встановленою Мінрегіоном собівартістю будівельних робіт на 2018 рік у розмірі 14 340 грн/кв.м.