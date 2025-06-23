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Названы самые горячие направления фронта: в Генштабе заявили о 74 боевых столкновениях

Киев • УНН

 • 1038 просмотра

С начала суток на фронте произошло 74 боевых столкновения. Продолжаются бои на Покровском, Торецком и Новопавловском направлениях.

Названы самые горячие направления фронта: в Генштабе заявили о 74 боевых столкновениях

С начала суток на фронте произошло 74 боевых столкновения. Враг активно действует на Покровском, Торецком и Новопавловском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиационный удар, применив при этом четыре управляемые авиабомбы, и совершил 131 обстрел, четыре из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник проводит одну атаку на позиции Сил обороны в районе населенного пункта Двуречная, боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Купянском направлении враг в течение дня один раз пытался продвинуться к нашим позициям в направлении Песчаного. Силы обороны успешно отбили вражескую атаку.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили девять наступательных действий захватнической армии в районах населенных пунктов Твердохлебово, Редкодуб, Карповка, Колодези и в направлениях Грековки, Зеленой Долины, Нового Мира, Ольговки. Продолжается еще шесть боестолкновений.

На Краматорском направлении враг пять раз атаковал позиции Сил обороны в районах Новомарково и в направлениях Николаевки, Ступочек.

На Торецком направлении захватчики 13 раз шли вперед на позиции наших подразделений в районах Дилеевки, Щербиновки, Петровки, Яблоновки, Русиного Яра и в направлениях Плещиевки, Яблоновки. Бои продолжаются в трех локациях.

На Покровском направлении в течение дня противник 24 раза пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Проминь, Новоторецкое, Миролюбовка, Лысовка, Новоукраинка, Новосергиевка, Удачное, Алексеевка и в направлениях Шахового, Владимировки, Молодецкого, Новопавловки. Пять столкновений продолжаются до сих пор. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Новотрецкое, Разине и Покровск.

На Новопавловском направлении агрессор 11 раз, при поддержке авиации, атаковал в районах населенных пунктов Богатырь, Новоселка, Шевченко, Свободное Поле и в направлении Воскресенки.

На Приднепровском направлении противник четыре раза наступал на позиции наших защитников, три атаки уже отбиты, продолжается одно боестолкновение.

На Северо-Слобожанском, Курском, Северском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях наступательных действий врага на данный момент не зафиксировано.

Украинские войска истощают противника вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу 

- резюмировали в Генштабе.

Потери оккупантов за сутки: 1010 военных, танк и 58 артсистем уничтожено23.06.25, 07:58 • 3046 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Украина
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