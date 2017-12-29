НАПК внесло предписание председателю Укргосархива

"Комиссия Национального агентства с 01 по 30 ноября 2017 провела плановую проверку в Государственной архивной службе Украины. Во время проверки установлены следующие нарушения требований Закона Украины "О предупреждении коррупции": не сообщено Национальному агентству о случаях непредставления или несвоевременного представления деклараций субъектами декларирования; не проведена специальная проверка в отношении лица, претендующего на занятие соответствующей должности; справка о результатах специальной проверки составлена ​​без получения информации от всех органов", - идеться в сообщении.

Ранее, Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило обоснованный вывод о обнаружения признаков правонарушения связанного с коррупцией, совершенного председателем Ивано-Франковского областного совета.