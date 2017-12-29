НАЗК внесло припис голові Укрдержархіву
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. НАЗК на своєму засіданні прийняло рішення про внесення припису про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону Голові Державної архівної служби України Тетяні Барановій. Про це їдеться в повідомлені НАЗК в мережі Facebook, передає УНН.
“Комісія Національного агентства з 01 по 30 листопада 2017 року провела планову перевірку в Державній архівній службі України. Під час перевірки встановлено такі порушення вимог Закону України „Про запобігання корупції“: не повідомлено Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування; не проведено спеціальну перевірку стосовно особи, яка претендує на зайняття відповідної посади; довідка про результати спеціальної перевірки складена без одержання інформації від усіх органів”, — їдеться в повідомлені.
Раніше, Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило обґрунтований висновок щодо виявлення ознак правопорушення пов’язаного з корупцією, вчиненого головою Івано-Франківської обласної ради.