НАПК обнаружило нарушения в действиях начальника коммунального предприятия Донецкой области

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 19145 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 67528 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 111923 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 127262 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135936 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128169 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119811 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106761 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107694 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103970 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Актуальное
НАПК обнаружило нарушения в действиях начальника коммунального предприятия Донецкой области

НАПК обнаружило нарушения в действиях начальника коммунального предприятия Донецкой области

Киев  •  УНН

 • 8417 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции в действиях начальника коммунального предприятия “Северодонецкое троллейбусное управление” Алексея Постильгы обнаружило нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАПК.

Установлено, что О.Постильга, будучи должностным лицом юридического лица публичного права, нарушил требования ч.1 ст.36 Закона Украины “О предотвращении коррупции”, а именно не передал принадлежащие ему предприятия и корпоративные права в управление другому лицу в течение 30 дней после назначения на должность.

По этому поводу Национальное агентство внесло предписание исполняющему обязанности городского головы секретаря Северодонецкого городского совета Луганской области И.Буткову с требованием рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности начальника коммунального предприятия “Северодонецкое троллейбусное управление” О.Постильгы за нарушение требований Закона Украины “О предотвращении коррупции ”.

Исполняющий обязанности Северодонецкого городского головы С.Зарецький освободил от должности начальника коммунального предприятия “Северодонецкое троллейбусное управление” О.Постильгу в соответствии с п.8 ч.1 ст.36 Кодекса законов о труде Украины (основания, предусмотренные контрактом).

Как сообщал УНН, НАПК начало полную проверку деклараций 4 судей Высшего хозяйственного суда.

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