НАПК обнаружило нарушения в действиях начальника коммунального предприятия Донецкой области

Установлено, что О.Постильга, будучи должностным лицом юридического лица публичного права, нарушил требования ч.1 ст.36 Закона Украины “О предотвращении коррупции”, а именно не передал принадлежащие ему предприятия и корпоративные права в управление другому лицу в течение 30 дней после назначения на должность.

По этому поводу Национальное агентство внесло предписание исполняющему обязанности городского головы секретаря Северодонецкого городского совета Луганской области И.Буткову с требованием рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности начальника коммунального предприятия “Северодонецкое троллейбусное управление” О.Постильгы за нарушение требований Закона Украины “О предотвращении коррупции ”.

Исполняющий обязанности Северодонецкого городского головы С.Зарецький освободил от должности начальника коммунального предприятия “Северодонецкое троллейбусное управление” О.Постильгу в соответствии с п.8 ч.1 ст.36 Кодекса законов о труде Украины (основания, предусмотренные контрактом).

Как сообщал УНН, НАПК начало полную проверку деклараций 4 судей Высшего хозяйственного суда.