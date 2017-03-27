НАЗК виявило порушення в діях начальника комунального підприємства Донеччини

Встановлено, що О.Постильга, будучи посадовою особою юридичної особи публічного права, порушив вимоги ч.1 ст.36 Закону України “Про запобігання корупції”, а саме не передав належні йому підприємства та корпоративні права в управління іншій особі протягом 30 днів після призначення на посаду.

З цього приводу Національне агентство внесло припис виконуючому обов’язки міського голови секретарю Сєвєродонецької міської ради Луганської області І.Буткову з вимогою розглянути питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника комунального підприємства “Сєвєродонецьке тролейбусне управління” О.Постильги за порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”.

Виконуючий обов’язки Сєвєродонецького міського голови С.Зарецький звільнив з посади начальника комунального підприємства “Сєвєродонецьке тролейбусне управління” О.Постильгу відповідно до п.8 ч.1 ст.36 Кодексу законів про працю України (підстави, передбачені контрактом).

Як повідомляв УНН, НАЗК розпочало повну перевірку декларацій 4 суддів Вищого господарського суду.