НАПК направило в ГПУ материалы проверки декларации одного из прокуроров Закарпатья

По результатам проверки НАПК установило, что декларант при составлении и представлении декларации за 2016 год задекларировал недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму 541,7 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

В частности, установлено, что прокурор не указал в декларации сведения о финансовых обязательствах на общую сумму более 866 тыс. гривен.

"Подобное правонарушениях предусматривает ответственность согласно статье 366-1 Уголовного кодекса Украины. В связи с этим решением Национального агентства материалы проверки декларации Андрея Запотичного направлены в Генеральную прокуратуру Украины", - сообщили в НАПК.

Как сообщал УНН, НАПК вынесло предписание руководителю аппарата Администрации Президента.