НАПК направило в ГПУ материалы проверки декларации одного из прокуроров Закарпатья
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции отправило в Генеральную прокуратуру Украины материалы проверки декларации прокурора Мукачевского местной прокуратуры Андрея Запотичного. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.
По результатам проверки НАПК установило, что декларант при составлении и представлении декларации за 2016 год задекларировал недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму 541,7 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
В частности, установлено, что прокурор не указал в декларации сведения о финансовых обязательствах на общую сумму более 866 тыс. гривен.
"Подобное правонарушениях предусматривает ответственность согласно статье 366-1 Уголовного кодекса Украины. В связи с этим решением Национального агентства материалы проверки декларации Андрея Запотичного направлены в Генеральную прокуратуру Украины", - сообщили в НАПК.
Как сообщал УНН, НАПК вынесло предписание руководителю аппарата Администрации Президента.