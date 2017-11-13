НАЗК направило до ГПУ матеріали перевірки декларації одного з прокурорів Закарпаття

За результатами перевірки НАЗК встановило, що декларант при складанні та поданні декларації за 2016 рік задекларував недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 541,7 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Зокрема, встановлено, що прокурор не зазначив у декларації відомості про фінансові зобов’язання на загальну суму понад 866 тис. гривень.

"Подібне правопорушення передбачає відповідальність згідно зі статтею 366-1 Кримінального кодексу України. У зв’язку з цим рішенням Національного агентства матеріали перевірки декларації Андрія Запотічного направлено до Генеральної прокуратури України", - повідомили у НАЗК.

Як повідомляв УНН, НАЗК винесло припис керівнику апарату Адміністрації Президента.