Нажился на ремонте военной техники: экс-чиновник бронетанкового завода присвоил 12 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Задержан бывший топ-чиновник государственного предприятия "Киевский бронетанковый завод", который присвоил 12 млн грн, выделенных на ремонт военной техники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
По данным СБУ, чиновник организовал противоправный механизм присвоения средств, выделенных на модернизацию военной техники.
Мужчина зарегистрировал несколько фиктивных предприятий в различных регионах Украины, в частности в столице и Киевской области. Позже на основании фиктивных договоров он переводил на счета указанных компаний средства, предназначенные на выполнение госзаказа. Расчеты осуществлял или по завышенным тарифам, или вообще за невыполненные работы. Таким образом происходил "вывод" бюджетных средств и перевод их в наличные с последующим присвоением.
По предварительным данным следствия, за пол года государству причинен ущерб в размере 12 млн грн.
В конце 2014 года для избежания ответственности за противоправную деятельность экс-чиновник перебрался на оккупированную террористами территорию.
Оперативники спецслужбы установили местонахождение злоумышленника и задержали его во время пересечении линии разграничения со временно оккупированной территории на КПВВ "Станица Луганская".
Бывшему чиновнику объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Задержанного доставили в Дарницкий районный суд для избрания ему меры пресечения.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления других причастных к схеме человек.
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