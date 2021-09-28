Нажився на ремонті військової техніки: експосадовець бронетанкового заводу привласнив 12 млн грн

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За даними СБУ, посадовець організував протиправний механізм привласнення коштів, виділених на модернізацію військової техніки.

Чоловік зареєстрував кілька фіктивних підприємств у різних регіонах України, зокрема у столиці та Київській області. Згодом на підставі фіктивних договорів він переводив на рахунки вказаних компаній кошти, призначені на виконання держзамовлення. Розрахунки здійснював або за завищеними тарифами, або й взагалі за невиконані роботи. У такий спосіб відбувалося "виведення" бюджетних коштів і переведення їх у готівку з подальшим привласненням.

За попередніми даними слідства, за пів року державі заподіяно збитки у розмірі 12 млн грн.

Наприкінці 2014 року для уникнення відповідальності за протиправну діяльність ексчиновник перебрався на окуповану терористами територію.

Оперативники спецслужби встановили місце перебування зловмисника й затримали його під час перетину лінії розмежування з тимчасово окупованою територією на КПВВ "Станиця Луганська".

Колишньому посадовцю оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Затриманого доправлено до Дарницького районного суду для обрання йому міри запобіжного заходу.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення інших причетних до схеми осіб.

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