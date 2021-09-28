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Нажився на ремонті військової техніки: експосадовець бронетанкового заводу привласнив 12 млн грн

Нажився на ремонті військової техніки: експосадовець бронетанкового заводу привласнив 12 млн грн

Київ • УНН

 • 15981 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Затримано колишнього топчиновника державного підприємства "Київський бронетанковий завод", який привласнив 12 млн грн, виділених на ремонт військової техніки. Про це повідомляє УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

За даними СБУ, посадовець організував протиправний механізм привласнення коштів, виділених на модернізацію військової техніки.

Чоловік зареєстрував кілька фіктивних підприємств у різних регіонах України, зокрема у столиці та Київській області. Згодом на підставі фіктивних договорів він переводив на рахунки вказаних компаній кошти, призначені на виконання держзамовлення. Розрахунки здійснював або за завищеними тарифами, або й взагалі за невиконані роботи. У такий спосіб відбувалося "виведення" бюджетних коштів і переведення їх у готівку з подальшим привласненням.

За попередніми даними слідства, за пів року державі заподіяно збитки у розмірі 12 млн грн.

Наприкінці 2014 року для уникнення відповідальності за протиправну діяльність ексчиновник перебрався на окуповану терористами територію.

Оперативники спецслужби встановили місце перебування зловмисника й затримали його під час перетину лінії розмежування з тимчасово окупованою територією на КПВВ "Станиця Луганська".

Колишньому посадовцю оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Затриманого доправлено до Дарницького районного суду для обрання йому міри запобіжного заходу.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення інших причетних до схеми осіб.

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