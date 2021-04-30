Старейшим человеком в США стала 114-летняя американка
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В возрасте 114 лет старейшим человеком в США стала американка Тельма Сатклифф. Она также является одной из семи старейших людей, ныне живущих на планете. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
По данным исследовательской группы, в свои 114 лет Тельма Сатклифф стала старейшей из ныне живущих американцев. Она практически потеряла зрение и слух, но в остальном она "все еще очень проницательна".
Тельма Сатклифф заняла почетное звание среди пожилых американцев после того, как 17 апреля предварительная владелица такого звания Хестер Форд умерла в Северной Каролине в возрасте 115 лет.
Отмечается, что женщина перенесла COVID-19. По словам ее помощницы Мейсон, тяжелым периодом для Тельмы, которая находится в доме престарелых, стал, когда не разрешали принимать пищу в общественных местах, и его жители вынуждены были есть в своих комнатах.
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"Это разбивало мне сердце, потому что она всегда спрашивала: "Ты собираешься остаться и поесть со мной?" - и я вынуждена была отказываться, потому что мы придерживались строгих ограничений", - поделилась женщина.
Как рассказала женщина, Тельма Сатклифф никогда не имела детей, она никогда не курила, и считала, что в жизни не стоит беспокоиться зря. Такой позиции она придерживается всю жизнь.
Контекст
В сентябре жительница города Фукуока Кане Танака, которой исполнилось 117 лет и 260 дней, побила предыдущий рекорд продолжительности жизни в Японии.