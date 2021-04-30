Найстарішою людиною в США стала 114-річна американка

Деталі

За даними дослідницької групи, у свої 114 років Тельма Саткліфф стала найстаршою з нині живих американців. Вона практично втратила зір і слух, але в іншому вона "все ще дуже прониклива".

Тельма Саткліфф зайняла почесне звання серед літніх американців після того, як 17 квітня попередня власниця рекордного звання Хестер Форд померла в Північній Кароліні в віці 115 років.

Відзначається, що жінка перенесла COVID-19. За словами її помічниці Мейсон, важким періодом для Тельми, яка перебуває у будинку для людей похилого віку, став, коли не дозволяли приймати їжу в громадських місцях, і його жителі змушені були їсти в своїх кімнатах.

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"Це розбивало мені серце, бо вона завжди запитувала: "Ти збираєшся залишитися і поїсти зі мною? - І я змушена була відмовлятися, тому що ми дотримувалися суворих обмежень", - поділилася жінка.

Як розповіла жінка, Тельма Саткліфф ніколи не мала дітей, вона ніколи не курила, і вважала, що в житті не варто турбуватися даремно. Такої позиції вона дотримується все життя.

Контекст

У вересні мешканка міста Фукуока Кане Танака, якій виповнилося 117 років і 260 днів, побила попередній рекорд тривалості життя в Японії.