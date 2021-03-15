Самый простой гид по тестам на COVID-19 в Украине: когда, как и зачем

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ПЦР-тест. Наверное, самый известный тест на COVID-19, о котором мало кто знал и слышал до начала пандемии. Однако с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) уже очень давно в биологических образцах ищут различные вирусы - не только коронавирус SARS-CoV-2. Для этого теста нужно сдавать мазок из носоглотки, в котором будет искаться генетический материал (РНК) коронавируса. Исследование требует специальных лабораторий со сложным оборудованием, отдельных узкоспециализированных специалистов, а потому - достаточно дорогое и длительное по времени выполнения (от 8 часов до нескольких суток в случае перегрузки лабораторий). ПЦР-тестирование рекомендуют делать в первый день появления респираторных симптомов или не ранее, чем на 8-й день после контакта с больным COVID-19. Среди значительных недостатков - сложность и стоимость процедуры, а также проблемы с качеством, поскольку, по словам экспертов, каждый третий ПЦР-тест в Украине дает ложноотрицательный или ложноположительный результат.

ИФА-тест на антиген. Уникальная запатентованная разработка украинских ученых DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R, в которой им удалось совместить дешевый и точный лабораторный метод ИФА (иммуноферментный анализ), что сделало этот тест полной альтернативой качественного ПЦР-метода. ИФА на антиген также ищет частицы коронавируса в мазке из носоглотки, но не генетический материал, а белки - антигены. Именно поэтому такой тест, в отличие от ПЦР, является безопасным для лабораторных сотрудников, потому что образцы помещаются в специальный раствор, уничтожающий вирус (его РНК), но оставляет антигены, которые не могут привести к инфицированию. Кроме скорости проведения анализа (всего 2 ч. 30 мин.), чувствительность теста позволяет проводить его за 7 дней до появления первых симптомов еще на этапе незавершенного инкубационного периода - пока человек не заразен. Лаборатории, в которых проводится ИФА-тест на антиген, есть почти при каждом медицинском учреждении любого уровня и не требуют особых мер безопасности и узкопрофильного персонала. К тому же это единственный тест, который медики рекомендуют сдавать бессимптомным или контактным.

Экспресс-тест на антиген. Метод тестирования, который очень популярен для быстрого и массового скрининга населения. Он так же ищет в мазках из носоглотки антигены (белки) коронавируса, выигрывает во времени (всего 15-20 минут), значительно проигрывая в чувствительности лабораторному ИФА-тесту на антиген, ведь имеет чувствительность минимум в 75-100 раз ниже. Этот тест подходит для проведения быстрого тестирования, когда это нужно сделать или оперативно, или в "полевых" условиях. Он дешевле ПЦР-теста, но дороже ИФА-теста на антиген. Учитывая, что среди бессимптомных инфицированных он обнаруживает лишь 35% больных, то подходит для тестирования лиц с ярко выраженными симптомами COVID-19.

ИФА-тест на антитела. Важно помнить, что во всем мире этот тест не рекомендуют использовать для выявления COVID-19. Он предназначен для поиска антител (иммуноглобулинов) организма человека в крови, которые выработались в ответ на проникновение вируса уже постфактум. Итак, для диагностирования COVID-19 он не подходит - только для определения иммунного ответа, что имеет важное значение в разрезе изучения как популяционного иммунитета, так и подтверждения наличия защиты организма каждого отдельного человека. Этот тест нужно сдавать также в случае, если человек сомневается - болел ли он COVID-19, ведь даже бессимптомное течение болезни не защищает от дальнейших тяжелых осложнений. Рекомендуют проверять антитела к коронавирусу и перед планированием вакцинации против COVID-19.