Найпростіший гід по тестах на COVID-19 в Україні: коли, як і для чого

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ПЛР-тест. Напевно, найвідоміший тест на COVID-19, про який мало хто знав і чув до початку пандемії. Однак за допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) вже дуже давно в біологічних зразках шукають різні віруси – не лише коронавірус SARS-CoV-2. Для цього тесту потрібно здавати мазок із носоглотки, у якому шукатиметься генетичний матеріал (РНК) коронавірусу. Дослідження потребує спеціальних лабораторій зі складним обладнанням, окремих вузькоспеціалізованих фахівців, а тому - досить дороге і тривале за часом виконання (від 8 годин до декількох діб у випадку перевантаження лабораторій). ПЛР-тестування рекомендують робити у перший день появи респіраторних симптомів або не раніше, ніж на 8-й день після контакту з хворим на COVID-19. Серед значних недоліків – складність і вартісність процедури, а також проблеми з якістю, бо, за словами експертів, кожен третій ПЛР-тест в Україні дає хибнонегативний або хибнопозитивний результат.

ІФА-тест на антиген. Унікальна запатентована розробка українських вчених DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R, у якій їм вдалося поєднати дешевий і точний лабораторний метод ІФА (імуноферментний аналіз), який зробив цей тест повною альтернативою якісного ПЛР-методу. ІФА на антиген також шукає частинки коронавірусу у мазку з носоглотки, але не генетичний матеріал, а білки – антигени. Саме тому такий тест, на відміну від ПЛР, є безпечним для лабораторних співробітників, бо зразки поміщаються у спеціальний розчин, який знищує вірус (його РНК), але залишає антигени, які не можуть призвести до інфікування. Окрім швидкості проведення аналізу (всього 2 год. 30 хв.), чутливість тесту дозволяє проводити його за 7 днів до появи перших симптомів ще на етапі незавершеного інкубаційного періоду – поки людина не заразна. Лабораторії, у яких проводиться ІФА-тест на антиген, є майже при кожному медичному закладі будь-якого рівня та не потребують особливих заходів безпеки та вузькопрофільного персоналу. До того ж це єдиний тест, який медики рекомендують здавати безсимптомним або контактним.

Експрес-тест на антиген. Метод тестування, який дуже популярний для швидкого й масового скринінгу населення. Він так само шукає в мазках з носоглотки антигени (білки) коронавірусу, виграє у часі (всього лише 15-20 хвилин), значно програючи в чутливості лабораторному ІФА-тесту на антиген, адже має щонайменше у 75-100 разів нижчу чутливість. Цей тест підходить для проведення швидкого тестування, коли це потрібно зробити або оперативно, або в "польових" умовах. Він дешевший за ПЛР-тест, але дорожчий за ІФА-тест на антиген. Враховуючи, що серед безсимптомних інфікованих він виявляє лише 35% хворих, то підходить для тестування осіб з яскраво вираженими симптомами COVID-19.

ІФА-тест на антитіла. Важливо пам'ятати, що в усьому світі цей тест не рекомендують використовувати для виявлення COVID-19. Він призначений для пошуку антитіл (імуноглобулінів) організму людини в крові, які виробилися у відповідь на проникнення вірусу вже постфактум. Отже, для діагностування COVID-19 він не підходить – лише для визначення імунної відповіді, що має важливе значення в розрізі вивчення як популяційного імунітету, так і підтвердження наявності захисту організму кожної окремої людини. Цей тест потрібно здавати також у випадку, якщо людина сумнівається – чи хворіла вона COVID-19, адже навіть безсимптомний перебіг хвороби не захищає від подальших важких ускладнень. Рекомендують перевіряти антитіла до коронавірусу й перед плануванням вакцинування проти COVID-19.