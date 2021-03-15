Найпростіший гід по тестах на COVID-19 в Україні: коли, як і для чого

ukru
21:00 • 31764 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 68739 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 57394 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 100504 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 66502 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 97192 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116540 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144712 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184200 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 312113 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 103935 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 101833 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 105324 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 101082 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 96407 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 60092 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 312113 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 246151 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339814 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333256 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 64329 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110138 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110924 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107883 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121315 перегляди
Актуальне
Найпростіший гід по тестах на COVID-19 в Україні: коли, як і для чого

Найпростіший гід по тестах на COVID-19 в Україні: коли, як і для чого

Київ • УНН

 • 14240 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. З початком третьої хвилі COVID-19 в Україні тема тестування знову стає актуальною, як ніколи. Щобільше – саме його називають одним з основних інструментів стримування пандемії. Тож, який тест і для чого потрібно здавати, наскільки точні його результати та коли має сенс "нести" свій біологічний матеріал для виявлення COVID-19, розповідає УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Новий український тест на антиген коронавірусу здатен повністю замінити ПЛР-тестування

ПЛР-тест. Напевно, найвідоміший тест на COVID-19, про який мало хто знав і чув до початку пандемії. Однак за допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) вже дуже давно в біологічних зразках шукають різні віруси – не лише коронавірус SARS-CoV-2. Для цього тесту потрібно здавати мазок із носоглотки, у якому шукатиметься генетичний матеріал (РНК) коронавірусу. Дослідження потребує спеціальних лабораторій зі складним обладнанням, окремих вузькоспеціалізованих фахівців, а тому - досить дороге і тривале за часом виконання (від 8 годин до декількох діб у випадку перевантаження лабораторій). ПЛР-тестування рекомендують робити у перший день появи респіраторних симптомів або не раніше, ніж на 8-й день після контакту з хворим на COVID-19. Серед значних недоліків – складність і вартісність процедури, а також проблеми з якістю, бо, за словами експертів, кожен третій ПЛР-тест в Україні дає хибнонегативний або хибнопозитивний результат. 

ІФА-тест на антиген. Унікальна запатентована розробка українських вчених DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R, у якій їм вдалося поєднати дешевий і точний лабораторний метод ІФА (імуноферментний аналіз), який зробив цей тест повною альтернативою якісного ПЛР-методу. ІФА на антиген також шукає частинки коронавірусу у мазку з носоглотки, але не генетичний матеріал, а білки – антигени. Саме тому такий тест, на відміну від ПЛР, є безпечним для лабораторних співробітників, бо зразки поміщаються у спеціальний розчин, який знищує вірус (його РНК), але залишає антигени, які не можуть призвести до інфікування. Окрім швидкості проведення аналізу (всього 2 год. 30 хв.), чутливість тесту дозволяє проводити його за 7 днів до появи перших симптомів ще на етапі незавершеного інкубаційного періоду – поки людина не заразна. Лабораторії, у яких проводиться ІФА-тест на антиген, є майже при кожному медичному закладі будь-якого рівня та не потребують особливих заходів безпеки та вузькопрофільного персоналу. До того ж це єдиний тест, який медики рекомендують здавати безсимптомним або контактним. 

Експрес-тест на антиген. Метод тестування, який дуже популярний для швидкого й масового скринінгу населення. Він так само шукає в мазках з носоглотки антигени (білки) коронавірусу, виграє у часі (всього лише 15-20 хвилин), значно програючи в чутливості лабораторному ІФА-тесту на антиген, адже має щонайменше у 75-100 разів нижчу чутливість. Цей тест підходить для проведення швидкого тестування, коли це потрібно зробити або оперативно, або в "польових" умовах. Він дешевший за ПЛР-тест, але дорожчий за ІФА-тест на антиген. Враховуючи, що серед безсимптомних інфікованих він виявляє лише 35% хворих, то підходить для тестування осіб з яскраво вираженими симптомами COVID-19.

ІФА-тест на антитіла. Важливо пам'ятати, що в усьому світі цей тест не рекомендують використовувати для виявлення COVID-19. Він призначений для пошуку антитіл (імуноглобулінів) організму людини в крові, які виробилися у відповідь на проникнення вірусу вже постфактум. Отже, для діагностування COVID-19 він не підходить – лише для визначення імунної відповіді, що має важливе значення в розрізі вивчення як популяційного імунітету, так і підтвердження наявності захисту організму кожної окремої людини. Цей тест потрібно здавати також у випадку, якщо людина сумнівається – чи хворіла вона COVID-19, адже навіть безсимптомний перебіг хвороби не захищає від подальших важких ускладнень. Рекомендують перевіряти антитіла до коронавірусу й перед плануванням вакцинування проти COVID-19.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79