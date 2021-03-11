Інфекціоністка з епіцентру спалаху COVID-19: нам потрібні масові скринінги на антитіла

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“Я живу в Івано-Франківській області — у нас третя хвиля вже у повному розпалі. Ми не можемо говорити, що вона десь далеко. Щодо вакцинації треба розуміти, що тільки коли буде загальний колективний імунітет високий — тобто понад 80% населення будуть мати антитіла — тільки тоді вакцинація почне впливати на епідеміологічні ознаки. Тому, наприклад, у тій же Івано-Франківській області нам буде не достатньо вакцинуватися і розраховувати на колективний імунітет, бо тут розгортання третьої хвилі вже є. Захід вже весь горить і центр розгорається”, — розповіла експертка.

Оксана Кондрин вважає, що зараз у “червоних” ковідних зонах необхідно наростити темпи тестування на антитіла — аж до масових скринінгів і зрізів. Це дасть неоціненну інформацію про рівень колективного імунітету серед різних груп населення та допоможе ефективніше використовувати протиепідеміологічні заходи, спрямовані на першочерговий захист найуразливіших категорій — осіб без антитіл.

“Нам би треба було зробити зрізи та скринінги, щоб зрозуміти — скільки людей має імуноглобуліни. Наприклад, та ж Івано-Франківська область: чомусь завжди в усі періоди й етапи ця область перша, тут велика кількість хворих. А треба було б розуміти: яким є рівень колективного імунітету? Чому так відбувається? Тому зрізи робити треба у різних соціальних групах. І тоді ми будемо розуміти, наприклад, а який колективний імунітет серед медпрацівників, серед вчителів, водіїв. Так зможемо відсіяти людей з імунітетом і направити усі зусилля на незахищені групи ризику. Це дуже треба робити”, — вважає Кондрин.

Наостанок вона зазначила, що нова епідеміологічна картина складається інакше, ніж під час попередніх хвиль COVID-19: на цей раз більше важких хворих і поширення спостерігається серед значно молодшої вікової групи.

“Модифікація, яку ми бачимо зараз, швидше поширюється, молоді та соціально активні люди швидше хворіють, сьогодні все більше молодих хворих важких попадається. Тому вакцинація поряд з тестуваннями на COVID-19 є лише складовими важкої боротьби”, — зазначила інфекціоністка.

Відзначимо, що кожна людина особисто може пересвідчитись у наявності імунітету до COVID-19 за допомогою ІФА-тесту на імуноглобулін G. Одночасно медики не рекомендують використовувати ІФА на антитіла для виявлення активної фази COVID-19 — тільки для підтвердження імунітету постфактум.