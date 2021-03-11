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Инфекционистка из эпицентра вспышки COVID-19: нам нужны массовые скрининги на антитела

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. В Ивано-Франковской области третья волна COVID-19 в самом разгаре, угрожая распространиться на всю Украину. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Ивано-Франковского национального медицинского университета Оксана Кондрин из эпицентра вспышки УНН объяснила, почему существует необходимость проведения скринингов на антитела среди населения и почему повышение темпов вакцинации не сможет немедленно помочь региону.

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“Я живу в Ивано-Франковской области — у нас третья волна уже в полном разгаре. Мы не можем говорить, что она где-то далеко. По вакцинации надо понимать, что только когда будет общий коллективный иммунитет высокий — то есть более 80% населения будут иметь антитела — только тогда вакцинация начнет влиять на эпидемиологические признаки. Поэтому, например, в той же Ивано-Франковской области нам будет не достаточно вакцинироваться и рассчитывать на коллективный иммунитет, потому что здесь развертывание третьей волны уже есть. Запад уже все горит и центр разгорается”, — рассказала экспертка.

Оксана Кондрин считает, что сейчас в “красных” ковидных зонах необходимо нарастить темпы тестирование на антитела — до массовых скринингов и срезов. Это даст бесценную информацию об уровне коллективного иммунитета среди различных групп населения и поможет более эффективно использовать противоэпидемические мероприятия, направленные на первоочередную защиту наиболее уязвимых категорий — лиц без антител.

“Нам бы надо было сделать срезы и скрининги, чтобы понять — сколько людей имеет иммуноглобулины. Например, та же Ивано-Франковская область: почему-то всегда во все периоды и этапы эта область первая, здесь большое количество больных. А надо было бы понимать каков уровень коллективного иммунитета? Почему так происходит? Поэтому срезы делать надо в разных социальных группах. И тогда мы будем понимать, например, а коллективный иммунитет среди медработников, среди учителей, водителей. Так сможем отсеять людей с иммунитетом и направить все усилия на незащищенные группы риска. Это очень надо делать”, — считает Кондрин.

Напоследок она отметила, что новая эпидемиологическая картина складывается иначе, чем во время предыдущих волн COVID-19: на этот раз более тяжелых больных и распространение наблюдается среди значительно младшей возрастной группы.

“Модификация, которую мы видим сейчас, быстрее распространяется, молодежь и социально активные люди быстрее болеют, сегодня все больше молодых больных тяжелых попадается. Поэтому вакцинация рядом с испытаниями на COVID-19 является лишь составляющими тяжелой борьбы”, — отметила инфекционистка.

Отметим, что каждый человек лично может убедиться в наличии иммунитета к COVID-19 с помощью ИФА-теста на иммуноглобулин G. Одновременно медики не рекомендуют использовать ИФА на антитела для выявления активной фазы COVID-19 — только для подтверждения иммунитета постфактум.

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