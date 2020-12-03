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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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4 марта, 01:40 • 51139 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 100780 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 106594 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 121195 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Самый дорогой футболист "Шахтера" назвал клуб-мечту

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Вингер “Шахтера” Тете сообщил, что хочет выступать за каталонскую “Барселону”, которая является его любимым клубом, информирует УНН со ссылкой на ВВС.

Тете желает продолжить карьеру в испанской “Барселоне”. Также футболист вспомнил несколько клубов из Англии.

“Моя самая большая мечта — играть за „Барселону“. Роналдиньо, Ривалдо, Ромарио и Роналду представляли этот клуб, и я хотел бы присоединиться к этому списку. Я также слежу за „Ливерпулем“ и „Манчестер Юнайтед“, они мне нравятся в равной степени, несмотря на то, что они являются соперниками. Это самые традиционные клубы Англии. Я нейтрален, когда они встречаются друг с другом — поддерживать тех, кто выигрывает. Было бы здорово сыграть в любой из этих команд”, — сказал Тете.

Заметим, что Тете, трансферная цена на которого составляет 17 млн евро, в этом сезоне провел за “Шахтер” 17 матчей при 2 голах и 4 ассистах.

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