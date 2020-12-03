Найдорожчий футболіст “Шахтаря” назвав клуб-мрію

Тете бажає продовжити кар’єру в іспанській “Барселоні”. Також футболіст пригадав кілька клубів із Англії.

“Моя найбільша мрія — грати за „Барселону“. Роналдіньо, Рівалдо, Ромаріо і Роналду представляли цей клуб, і я хотів би приєднатися до цього списку. Я також стежу за „Ліверпулем“ і „Манчестер Юнайтед“, вони мені подобаються в рівній мірі, не дивлячись на те, що вони є суперниками. Це найбільші традиційні клуби Англії. Я нейтральний, коли вони зустрічаються один з одним — підтримувати тих, хто виграє. Було б здорово зіграти за будь-яку з цих команд”, — сказав Тете.

Зауважимо, що Тете, трансферна ціна на якого складає 17 млн. євро, цього сезону провів за “Шахтар” 17 поєдинків при 2 голах і 4 асистах.