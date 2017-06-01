В ближайший час и до конца суток возможны порывы ветра 15-20 м/с

"В ближайший час и до конца суток 1 июня в Киеве порывы ветра 15-20 м с. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре", - говорится в сообщении.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

• все окна домов плотно закройте, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

• если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

• в случае сильного ветра спрячьтесь в ближайшем помещении или естественном укрытии;

• избегайте находиться вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт.

Как сообщал УНН 1 июня, сегодня в Киеве без осадков.